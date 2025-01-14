В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года — Finance.ua

В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года
В декабре 2024 года украинский автопарк пополнили 330 автобусов (включая микроавтобусы). Это рекордное количество автобусов за последние 35 месяцев.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Отмечается, что по отношению к декабрю 2023 года рост составил 30%, а по сравнению с ноябрем 2024 года этот показатель увеличился на 27%.
Доля новой техники в этом объеме составила 59%, что на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя и на 4 пункта меньше по сравнению с ноябрем 2024 года.
В общей сложности в 2024 году автобусный парк Украины пополнили 2241 авто (-19% к 2023 году). Из них: новых — 1296 (-24%);
Чаще всего в части новых транспортных средств впервые регистрировали:
- Ataman — 350 единиц;
- Etalon-254;
- Ford — 191;
- Zaz — 154;
- Citroen — 122.
среди б/у:
- Mercedes-Benz — 309;
- Van Hool — 103;
- Volkswagen — 78;
- VDL — 71;
- Iveco — 62.
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