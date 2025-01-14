В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года

Технологии&Авто
4
В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года
В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года
В декабре 2024 года украинский автопарк пополнили 330 автобусов (включая микроавтобусы). Это рекордное количество автобусов за последние 35 месяцев.
Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».
Отмечается, что по отношению к декабрю 2023 года рост составил 30%, а по сравнению с ноябрем 2024 года этот показатель увеличился на 27%.
Доля новой техники в этом объеме составила 59%, что на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя и на 4 пункта меньше по сравнению с ноябрем 2024 года.
В общей сложности в 2024 году автобусный парк Украины пополнили 2241 авто (-19% к 2023 году). Из них: новых — 1296 (-24%);
Чаще всего в части новых транспортных средств впервые регистрировали:
  • Ataman — 350 единиц;
  • Etalon-254;
  • Ford — 191;
  • Zaz — 154;
  • Citroen — 122.
среди б/у:
  • Mercedes-Benz — 309;
  • Van Hool — 103;
  • Volkswagen — 78;
  • VDL — 71;
  • Iveco — 62.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.