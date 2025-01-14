В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года — Finance.ua

В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года Сегодня 20:24 — Технологии&Авто

В Украине приобрели рекордное количество автобусов в декабре 2024 года

В декабре 2024 года украинский автопарк пополнили 330 автобусов (включая микроавтобусы). Это рекордное количество автобусов за последние 35 месяцев.

Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Отмечается, что по отношению к декабрю 2023 года рост составил 30%, а по сравнению с ноябрем 2024 года этот показатель увеличился на 27%.

Доля новой техники в этом объеме составила 59%, что на 6 процентных пунктов меньше прошлогоднего показателя и на 4 пункта меньше по сравнению с ноябрем 2024 года.

В общей сложности в 2024 году автобусный парк Украины пополнили 2241 авто (-19% к 2023 году). Из них: новых — 1296 (-24%);

Чаще всего в части новых транспортных средств впервые регистрировали:

Ataman — 350 единиц;

Etalon-254;

Ford — 191;

Zaz — 154;

Citroen — 122.

среди б/у:

Mercedes-Benz — 309;

Van Hool — 103;

Volkswagen — 78;

VDL — 71;

Iveco — 62.

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