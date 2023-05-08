В Украине приняли государственный стандарт для биометана — Finance.ua

В Украине приняли государственный стандарт для биометана Сегодня 15:34 — Энергетика

В Украине приняли государственный стандарт для биометана

Государственное предприятие «УкрНИУЦ» приняло государственный стандарт по закачке биометана в газовые сети — как распределительные, так и магистральные. В документе подробно определены технические характеристики биометана для подачи в сеть. Он был разработан в соответствии с требованиями ЕС специалистами Региональной газовой компании.

Новый стандарт соответствует базовому техническому стандарту ЕС, который используется для определения требований к качеству биометана и содержанию в нем химических соединений. Теперь ДСТУ EN 16723-1:2023 «Природный газ и биометан в транспорте и биометан для закачки в сеть природного газа» стал частью украинского законодательства. На его основе будут выдаваться технические условия на присоединение биометановых заводов к газораспределительным сетям.

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Этот государственный стандарт, утвержденный ГП «УкрНИЦЦ». Все сетевые операторы могут использовать его в работе. Это важно с точки зрения развития рынка и технического усовершенствования процедур и регламентов, что всегда было одной из ключевых целей РГК как производственно-технологической компании.

«Биометан в силу своего происхождения содержит компоненты, которых нет в природном газе — например, кремний, аммоний, фторированные соединения и т.д. Они могут влиять на газораспределительную систему. Украинское законодательство до недавнего времени не учитывало эти специфические качества биометана», — отметил руководитель направления декарбонизации РГК Игр Гоцик.

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УНІАН По материалам:

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