В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов — Finance.ua

В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов Сегодня 10:33

Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, которые предлагают построить более 30 биометановых заводов.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ в Facebook

В компании отметили, что уже несколько лет ведут системную работу с правительством, Верховной Радой, бизнесом и потенциальными инвесторами в биометановые проекты.

«Компания учитывает этот сектор в планах развития ГТС, и уже сейчас готова предоставлять услуги по транспортировке биометана. В настоящее время в ОГТСУ обратились более 10 компаний, рассматривающих строительство 31-го биометанового завода производительностью 225 млн кубометров в год», — говорится в сообщении.

В ОГТСУ добавили, что удачное позиционирование украинского биометана на рынках ЕС требует детализированного и взвешенного подхода, цель которого — наработка механизмов трансграничной торговли биометаном. В частности, снятие барьеров для реализации в странах ЕС биометана, транспортируемого по газотранспортной системе.

Также для развития отрасли требуется создание дополнительных финансовых инструментов трансграничного кредитования, которые могут быть применены, в частности, для полного или частичного покрытия расходов производителя на подключение к сетям.

«У заинтересованных сторон и государственных стейкхолдеров есть понимание, что это важные шаги на пути к энергонезависимости, декарбонизации и интеграции в европейский газовый рынок на правах полноправного партнера благодаря реализации потенциала биометановой отрасли», — добавили в ОГТСУ.

Економічна Правда По материалам:

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