В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов — Finance.ua

В Украине хотят построить более 30 биометановых заводов
Оператор ГТС Украины получил обращение 10 компаний, которые предлагают построить более 30 биометановых заводов.
Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ в Facebook.
В компании отметили, что уже несколько лет ведут системную работу с правительством, Верховной Радой, бизнесом и потенциальными инвесторами в биометановые проекты.
«Компания учитывает этот сектор в планах развития ГТС, и уже сейчас готова предоставлять услуги по транспортировке биометана. В настоящее время в ОГТСУ обратились более 10 компаний, рассматривающих строительство 31-го биометанового завода производительностью 225 млн кубометров в год», — говорится в сообщении.
В ОГТСУ добавили, что удачное позиционирование украинского биометана на рынках ЕС требует детализированного и взвешенного подхода, цель которого — наработка механизмов трансграничной торговли биометаном. В частности, снятие барьеров для реализации в странах ЕС биометана, транспортируемого по газотранспортной системе.
Также для развития отрасли требуется создание дополнительных финансовых инструментов трансграничного кредитования, которые могут быть применены, в частности, для полного или частичного покрытия расходов производителя на подключение к сетям.
«У заинтересованных сторон и государственных стейкхолдеров есть понимание, что это важные шаги на пути к энергонезависимости, декарбонизации и интеграции в европейский газовый рынок на правах полноправного партнера благодаря реализации потенциала биометановой отрасли», — добавили в ОГТСУ.
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