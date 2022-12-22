В Украине презентовали портал о реформе градостроительства — Finance.ua
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В Украине презентовали портал о реформе градостроительства

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Министерство развития общин и территорий Украины представило портал о реформе градостроительства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Facebook.
Как говорится в сообщении, на портале можно ознакомиться с концепцией законопроекта № 5655, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.
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«Законопроект № 5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и относительно имплементации этой реформы. Именно поэтому презентуем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, министерство заинтересовано в том, чтобы реформа не была «кабинетной», ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют на каждого гражданина.
Напомним, ранее в декабре Верховная Рада поддержала законопроект № 5655, запускающий комплексную реформу градостроительства.
В частности, он предусматривает максимальную цифровизацию документов и процессов, автоматизацию многих процедур и ужесточение ответственности за незаконные действия.
По материалам:
РБК-Україна
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