В Украине презентовали портал о реформе градостроительства — Finance.ua

В Украине презентовали портал о реформе градостроительства Сегодня 21:35

Министерство развития общин и территорий Украины представило портал о реформе градостроительства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ведомства в Facebook

Как говорится в сообщении, на портале можно ознакомиться с концепцией законопроекта № 5655, его основными положениями, просмотреть видео обсуждений проекта, а также получить ответы на самые распространенные вопросы.

«Законопроект № 5655 предлагает максимальную открытость и прозрачность в строительной сфере. Мы придерживаемся таких же принципов и относительно имплементации этой реформы. Именно поэтому презентуем портал, где есть вся необходимая информация о реформе и возможность получить обратную связь. Вместе с тем мы продолжаем системную работу с представителями экспертной общественности и международными партнерами для имплементации реформы», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, министерство заинтересовано в том, чтобы реформа не была «кабинетной», ведь предлагаемые изменения в корне изменят строительную сферу, а значит, повлияют на каждого гражданина.

Напомним, ранее в декабре Верховная Рада поддержала законопроект № 5655, запускающий комплексную реформу градостроительства.

В частности, он предусматривает максимальную цифровизацию документов и процессов, автоматизацию многих процедур и ужесточение ответственности за незаконные действия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.