В Украине представили автобус, который может заменить десяток скорых — Finance.ua

В Украине представили автобус, который может заменить десяток скорых Сегодня 22:44 — Фондовый рынок

В Украине представили автобус, который может заменить десяток скорых

Украинским военным было представлено новое транспортное средство украинского производства для перевозки раненых. Это специализированный автобус, который предназначен для использования в тылу и может вместить до 12 пациентов, из которых 8 могут лежать на носилках, а 4 — сидеть.

Транспортное средство оборудовано аналогично автомобилю скорой медицинской помощи. На борту есть кислородная система, бортовое питание 230 В, дополнительное отопление и автономное кондиционирование медицинского салона, а также набор медицинского оборудования, используемого в реанимобилях. Прежде всего, это аппарат ИВЛ, дефибриллятор-монитор, шприцевый насос, оборудование для иммобилизации и перемещения пациента и прочее. Все установленное оборудование от ведущих мировых производителей — Ferno, Germa, Weinmann, Masimo, Zoll.

Этот автобус разработан компанией «Ксенко Авто Продакшн» на базе украинского автобуса «ISUZU-ATAMAN». По словам представителя компании Сергея Башинского, разработка продолжалась 15 месяцев.

«Было потрачено много времени на то, чтобы изменить конструкцию автобуса и усилить борта. Сейчас один борт выдерживает нагрузку более 800 кг. Также в автобусе есть своя система быстрого крепления медицинского оборудования, что в случае необходимости позволяет за минуту превратить обычную кровать в реанимационную», — подчеркнул Сергей Башинский.

Автобус предназначен для транспортировки пациентов легкой и средней тяжести, что значительно экономит не только финансовые, но и человеческие ресурсы. Ведь для транспортировки 12 пациентов вместо десятка «скорых» достаточно одного автобуса и соответственно одной бригады медиков. В отличие от больших автобусов, которые Украина получила в виде гуманитарной помощи, этот медицинский автобус с компактными габаритами можно использовать в условиях городского трафика и для подъезда к больницам.

УНІАН По материалам:

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