В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках

Казна и Политика
8
В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках
В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках
Бюро экономической безопасности предлагает запретить российским и белорусским компаниям участвовать в закупках за государственные деньги, а заключенные договоры аннулировать.
Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
Аналитики БЭБ установили, что 83 предприятия, бенефициары которых связаны с рф и рб, участвовали в закупках за государственные средства, даже во время войны. С этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн гривен.
К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн гривен, другая — предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.
Читайте также
«В связи с открытой вооруженной агрессией рф против Украины актуально создание законодательных запретов по участию российского бизнеса в национальной экономике. Их деятельность в Украине потенциально несет угрозу экономической безопасности государства», — отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.
Место для вашей рекламы
Бюро экономической безопасности Украины инициировало перед Кабинетом министров Украины вопрос о запрете компаниям, собственники или руководители которых связаны с рф и рб, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений.
Также Бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.