В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках — Finance.ua

В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках Сегодня 16:48 — Казна и Политика

В Украине предлагают запретить компаниям из рф и рб участвовать в госзакупках

Бюро экономической безопасности предлагает запретить российским и белорусским компаниям участвовать в закупках за государственные деньги, а заключенные договоры аннулировать.

Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

Аналитики БЭБ установили, что 83 предприятия, бенефициары которых связаны с рф и рб, участвовали в закупках за государственные средства, даже во время войны. С этими предприятиями было заключено более 400 сделок на общую сумму около 65 млн гривен.

К примеру, одна из таких компаний заключила соглашение на поставку электрораспределительных кабелей, запасных частей к генераторам, двигателям, железнодорожному транспорту на сумму более 27,8 млн гривен, другая — предоставление услуг по доступу и поддержке облачной среды стоимостью 7,7 млн грн.

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«В связи с открытой вооруженной агрессией рф против Украины актуально создание законодательных запретов по участию российского бизнеса в национальной экономике. Их деятельность в Украине потенциально несет угрозу экономической безопасности государства», — отметил Директор БЭБ Вадим Мельник.

Бюро экономической безопасности Украины инициировало перед Кабинетом министров Украины вопрос о запрете компаниям, собственники или руководители которых связаны с рф и рб, участвовать и поставлять услуги или товары для государственных учреждений.

Также Бюро инициирует аннулирование заключенных договоров по уже проведенным процедурам закупок.

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