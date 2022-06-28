В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото) — Finance.ua
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В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото)

Технологии&Авто
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В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото)
В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото)
Миниатюрный электромобиль Citroen Ami выйдет на украинский рынок. В нашей стране будет представлена коммерческая версия модели Ami Cargo. Об этом сообщает Украинское представительство Citroen.
Citroen Ami — один из самых оригинальных электрокаров современности. Компактное авто привлекает нестандартным дизайном с ассиметричными дверями. Его кузов выполнен из пластика.

Размеры Citroen Ami Cargo:

  • длина — 2 410 мм;
  • ширина — 1 390 мм;
  • высота — 1520 мм;
  • вес — 485 кг.
В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото)
В отличие от стандартного Citroen Ami, версия Cargo — одноместная. Вместо пассажирского сиденья предусмотрен 260-литровый отсек для клади. Грузоподъемность авто составляет 170 кг.

Характеристики Citroen Ami Cargo

Электрокар Citroen Ami Cargo оснащен двигателем мощностью 8 л. с. и развивает 45 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 5,5 кВт∙ч обеспечивает запас хода 75 км, а зарядка занимает всего три часа. Кроме того, автомобиль очень маневренный — его диаметр разворота достигает всего 7,2 м.
В Украине появится оригинальный электромобиль Citroen за ≈7 тыс. евро (фото)
В Украину уже ввезли один Citroen Ami Cargo, и он тестируется разными транспортными компаниями и службами доставки. Электрокар позиционируют как всесезонную безопасную замену скутерам и предложат корпоративным клиентам.
Цена Citroen Ami Cargo в Украине еще не объявлена, но известно, что в Европе он стоит от 7000 евро.
По материалам:
Фокус
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