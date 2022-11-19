В Украине появится новый вид пенсий за особые заслуги: кого коснется — Finance.ua
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В Украине появится новый вид пенсий за особые заслуги: кого коснется

Личные финансы
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В Украине появился новый законопроект о пенсиях за особые заслуги. В случае принятия нововведение коснется многодетных матерей, потерявших кормильца во время войны с российской федерацией.
Соответствующий проект закона № 8123 рассмотрен комитетом ВРУ по вопросам соцполитики и рекомендован к принятию.
В пояснительной записке говорится, что женщины в Украине ежегодно получают почетное звание «Мать-героиня». Эту награду предоставляют женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пять и более детей, в том числе детей, усыновленных в установленном законодательством порядке. Сейчас этот статус имеют примерно семьсот украинок.
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Законопроектом предлагают устанавливать этим женщинам одновременно две надбавки:
  • за особые заслуги перед Украиной
  • за заслуги умершего кормильца-военнослужащего, с 2014 года принимавшего участие в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/или других государств.
Согласно действующему Закону «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной», если человек имеет несколько заслуг, доплата устанавливается только по одному из оснований по выбору. После принятия изменений женщина сможет получать доплату за свои заслуги и за заслуги мужа.
По материалам:
Апостроф
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