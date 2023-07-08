В Украине появится новая жилищная политика — Finance.ua

В Украине появится новая жилищная политика Сегодня 16:26 — Недвижимость

В Украине появится новая жилищная политика

В Украине будут созданы новые подходы к обеспечению жильем украинцев, основанные на международных стандартах прав человека.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Министерство восстановления и Совет Европы совместно работают над новой жилищной политикой Украины. В настоящее время совместно с проектом Совета Европы обсуждается проект нового закона «Об основных принципах жилищной политики».

В фокусе заседания — создание новых подходов к обеспечению жильем украинцев, основанных на международных стандартах прав человека и с учетом лучших практик и опыта государств Европы.

«Изменения в этой сфере назрели, ведь, для понимания, действующий Жилищный кодекс разработан в далеком 1983 году и, очевидно, не учитывает современных реалий. Совместно с Советом Европы мы сможем создать совершенно новые подходы, максимально синхронизированные с европейской практикой. Для нас это важно, ведь Министерство продолжает работать над подготовкой Украины к полноценному вступлению в Европейский Союз», — отметила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталия Козловская.

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Министерство восстановления и проект «Содействие разработке жилищных решений для лиц, пострадавших от войны в Украине», также работают над:

усовершенствованием системы управления жилищным фондом;

разработкой механизмов привлечения средств Банка развития Совета Европы для строительства жилья в Украине.

Также уже запущена программа денежной помощи для ремонта поврежденного жилья «єВідновлення». Благодаря ей украинцы получили возможность подготовить свое жилье к холодам.

В ближайшие недели планируется запуск программы компенсации за уничтоженное жилье. Она позволит украинцам приобрести себе новую квартиру или дом, или построить новый дом.

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