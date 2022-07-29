В Украине появится «Колледж Европы»: для кого он предназначен — Finance.ua
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В Украине появится «Колледж Европы»: для кого он предназначен

Казна и Политика
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В Украине при поддержке Евросоюза будет создан «Колледж Европы». Он предназначен для подготовки украинских госслужащих.
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде.
Европейский союз имеет специальное заведение последипломной работы «Колледж Европы». Один из его корпусов находится в Брюгге (Бельгия), а другой — в Натолине (Польша).
Заведение занимается подготовкой госслужащих, работающих в органах и структурах ЕС.
«Это одно из самых уважаемых заведений последипломного образования, которое готовит специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш „Колледж Европы“. Уже подписан соответствующий меморандум», — отметил президент.
По словам гаранта, на первом этапе в одном из вузов Украины появится факультет европейской интеграции. Впоследствии «Колледж Европы» будет работать в рамках президентского университета.
По материалам:
РБК-Україна
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