В Украине появился первый сервис для совместного приобретения объектов недвижимости — Inzhur — Finance.ua

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В Украине появился первый сервис для совместного приобретения объектов недвижимости — Inzhur

Сегодня 10:00 — Личные финансы

Inzhur дает инвесторам возможность стать совладельцами уже построенных прибыльных и профессионально управляемых объектов недвижимости и ежемесячно получать процент от долгосрочной аренды в виде дивидендов.

Сервис стал первым украинским REIT (Real Estate Investment Trust), который уже десятки лет является привычной практикой на рынках США и Европы. Он открывает для инвесторов рынок крупных коммерческих объектов, которые ранее были недоступны из-за высокой стоимости.

Теперь каждый украинец сможет стать совладельцем высококачественной недвижимости, которая сдана в долгосрочную аренду топовым украинским и международным компаниям, и получать по-настоящему пассивный доход.

Inzhur уже отобрал для инвестирования ряд объектов недвижимости, которые сданы в аренду на 10-25 лет национальной сети супермаркетов Сильпо и международной сети ресторанов МакДональдз.

Учредителем и инвестором Inzhur является Андрей Журжий, председатель наблюдательного совета Инвестиционного Фонда Zhurzhii Ventures. Фонд владеет девелоперской компанией Smile Development (которая построила и продала инвесторам более 30 супермаркетов Сильпо/Фора и ЖК Оптимисто) и компанией по управлению активами Инвестиционные партнеры (управляет активами инвесторов более чем на 43 миллиарда гривен в Украине и Европейском Союзе).

"Более 10 лет мы работаем с инвестициями и недвижимостью: строим, управляем, продаем крупным частным инвесторам или компаниям. Мы в совершенстве изучили международный опыт, имеем юридическую, строительную и управленческую экспертизу. Это позволило нам создать для украинцев сервис, с которым каждый может инвестировать не только в квартиры, но и в высоколиквидные коммерческие объекты недвижимости, и ежемесячно получать дивиденды от сдачи в долгосрочную аренду.

Все хлопоты с отбором и обслуживанием недвижимости, взаимодействием с арендаторами, ремонтом, страхованием и уплатой налогов мы берем на себя, а инвестор получает официальный доход на свой счет и участвует в приросте стоимости недвижимости", — поделился основатель Андрей Журжий.

Для инвестирования уже доступен супермаркет в поселке Лесники в пригороде Киева:

арендатор — национальная сеть супермаркетов Сильпо;

прогнозируемая доходность — 10,06% годовых в долларах США;

договор аренды — 10 лет;

минимальная инвестиция — 5364 USD;

выплата дохода от аренды — ежемесячно;

объект застрахован.

За первые 4 дня без рекламы Inzhur уже получил свой первый миллион долларов инвестиций и продал 593 кв. м здания Сильпо в Лесниках.

Этой весной рядом с супермаркетом Сильпо откроется и станет доступным для инвестирования ресторан МакДональдз, в котором сейчас проводится ремонт.

В общей сложности в течение 2022 года Inzhur планирует выкупить вместе с инвесторам еще около 10 объектов недвижимости, где арендаторами являются МакДональдз или Сильпо, а также расширить сотрудничество с другими топовыми украинскими и международными арендаторами.

Inzhur — недвижимость, которая работает для тебя

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