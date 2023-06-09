В Украине появился новый вид ценных бумаг: зарегистрирован первый выпуск — Finance.ua

В Украине появился новый вид ценных бумаг: зарегистрирован первый выпуск Сегодня 09:30 — Фондовый рынок

В Украине появился новый вид ценных бумаг: зарегистрирован первый выпуск

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала выпуск нового для Украины вида ценных бумаг — кредитных нот.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Теперь регистрация выпуска кредитных нот состоялась как пилотный проект.

«Поскольку есть запрос со стороны эмитента, а также интерес потенциальных участников к этому инструменту, Комиссия утвердила пилотный проект о порядке эмиссии и регистрации выпуска кредитных нот компании „Маркет Консалт Плюс“. Надеемся, что первый опыт будет успешным и результаты будут способствовать популяризации кредитных нот для привлечения необходимых ресурсов», — прокомментировал глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Комиссия зарегистрировала выпуск 334 000 именных процентных обычных (необеспеченных) кредитных нот на общую сумму 334 млн грн, номинальной стоимостью одной кредитной ноты 1000 грн. Процентная ставка — 5% годовых, срок обращения — 5 лет. Событие, связанное с третьим лицом, — банкротство такого третьего лица. Эмитент — компания «Маркет Консалт Плюс».

Напомним, кредитная нота — это эмиссионная деривативная ценная бумага, связанная с наступлением события, указанного в решении об эмиссии, о платежеспособности третьего лица.

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Кредитная нота обязывает эмитента выплачивать процентные доходы владельцу такой ценной бумаги.

Погашение происходит путем уплаты эмитентом владельцу нарицательной стоимости кредитной ноты при условии, что не произошло событие, связанное с платежеспособностью третьего лица, указанного в решении об эмиссии кредитных нот.

В случае наступления такого события (в этом случае — банкротство), держатель кредитной ноты теряет право на получение процентных доходов, а эмитент обязан выкупить кредитную ноту по цене, которая определяется решением об эмиссии.

Економічна Правда По материалам:

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