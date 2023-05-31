Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія" — Finance.ua

Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія"
Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в «Дія». Это мощная поддержка армии и экономики Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Военные облигации в „Дія“ — это ваш вклад в победу Украины. Услуга доступна в приложении уже 8 месяцев, и за это время украинцы приобрели 1 млн ценных бумаг более чем на 1 млрд гривен. Все средства идут на нужды армии и экономики Украины», — говорится в сообщении.
Читайте также: Есть минутка? Опрос от Finance.ua
Отмечается, что украинцы уже получили 6,6 млн гривен выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.
«Военные облигации в „Дія“ — это возможность просто и удобно помогать государству. Ведь каждая облигация — это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц. Также мощная поддержка экономики Украины. За 8 месяцев функционирования услуги государство получило более 1 млрд гривен. Это доказывает, что военные облигации в „Дія“ стали действенным инструментом, позволяющим каждому внести свой вклад в победу», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Каждая военная облигация имеет название временно оккупированного украинского города. Сейчас доступны:
- Ялта;
- Севастополь;
- Донецк;
- Мариуполь.
Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🧐
Поделиться новостью