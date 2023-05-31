Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія" — Finance.ua

Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія" Сегодня 09:14 — Фондовый рынок

Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія"

Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в «Дія». Это мощная поддержка армии и экономики Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

«Военные облигации в „Дія“ — это ваш вклад в победу Украины. Услуга доступна в приложении уже 8 месяцев, и за это время украинцы приобрели 1 млн ценных бумаг более чем на 1 млрд гривен. Все средства идут на нужды армии и экономики Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинцы уже получили 6,6 млн гривен выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.

«Военные облигации в „Дія“ — это возможность просто и удобно помогать государству. Ведь каждая облигация — это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц. Также мощная поддержка экономики Украины. За 8 месяцев функционирования услуги государство получило более 1 млрд гривен. Это доказывает, что военные облигации в „Дія“ стали действенным инструментом, позволяющим каждому внести свой вклад в победу», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Каждая военная облигация имеет название временно оккупированного украинского города. Сейчас доступны:

Ялта;

Севастополь;

Донецк;

Мариуполь.

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