Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія" — Finance.ua
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Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія"

Фондовый рынок
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Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія"
Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в "Дія"
Украинцы приобрели 1 млн военных облигаций в «Дія». Это мощная поддержка армии и экономики Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Военные облигации в „Дія“ — это ваш вклад в победу Украины. Услуга доступна в приложении уже 8 месяцев, и за это время украинцы приобрели 1 млн ценных бумаг более чем на 1 млрд гривен. Все средства идут на нужды армии и экономики Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что украинцы уже получили 6,6 млн гривен выплат за погашенные облигации. Еще сотни тысяч владельцев ценных бумаг получат денежные средства по истечении срока вклада.
«Военные облигации в „Дія“ — это возможность просто и удобно помогать государству. Ведь каждая облигация — это оружие, техника и необходимые медикаменты для наших защитников и защитниц. Также мощная поддержка экономики Украины. За 8 месяцев функционирования услуги государство получило более 1 млрд гривен. Это доказывает, что военные облигации в „Дія“ стали действенным инструментом, позволяющим каждому внести свой вклад в победу», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Каждая военная облигация имеет название временно оккупированного украинского города. Сейчас доступны:
  • Ялта;
  • Севастополь;
  • Донецк;
  • Мариуполь.

Военные облигации в «Дія»: сколько можно заработать и как приобрести 🧐

По материалам:
Finance.ua
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