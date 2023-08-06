В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи — Finance.ua
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В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи

Личные финансы
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В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи
В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи
В Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи, однако он рассчитан только на определенную категорию людей.
Об этом рассказали в Telegram-канале НСЗУ.
Он называется «Медицинский осмотр лиц, организуемый территориальными центрами комплектования и социальной поддержки». Этот пакет рассчитан только для военнообязанных.
Такое нововведение позволяет получать все услуги по медосмотру в одном заведении. После этого заключения медосмотра фиксируют в единой электронной системе здравоохранения. Это позволяет контролировать систему ВВК и избегать коррупционных рисков.

Какие услуги бесплатны

В больнице, у которой имеется договор с НСЗУ по такому пакету, военнообязанные могут бесплатно получить следующие услуги:
  • медосмотр врачами ВВК
  • анализы: общий и биохимический анализ крови, группа крови и резус-принадлежность, анализ мочи, анализ на антитела к ВИЧ, гепатиту С и В, анализ на сифилис
  • инструментальные обследования: рентген, ЭКГ, УЗИ
  • оценку вакцинального статуса
  • в случае необходимости направление на вакцинацию
  • оценку пригодности к военной службе
  • направление при наличии показаний в другие заведения для обследований
  • предоставление специализированной медпомощи при необходимости
  • оформление справок о состоянии здоровья

Как обжаловать неправильное решение ВВК

Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.
Срок обращения в суд — полгода с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК.
Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:
  • через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией
  • военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов
  • постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве
  • обжаловать решение ВВК можно в суде
Какие основания для обжалования решения
  • врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания
  • при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней
  • врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Перечнем болезней, состояний и физических изъянов, определяющих степень пригодности к военной службе
  • в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую ​​пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего
Вы можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть «на бумаге» и без реального обследования.
По материалам:
РБК-Україна
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