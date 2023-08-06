В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи — Finance.ua

В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи Сегодня 06:05 — Личные финансы

В Украине появился новый вид бесплатной медицинской помощи

В Украине запустили новый пакет бесплатной медицинской помощи, однако он рассчитан только на определенную категорию людей.

Об этом рассказали в Telegram -канале НСЗУ.

Он называется «Медицинский осмотр лиц, организуемый территориальными центрами комплектования и социальной поддержки». Этот пакет рассчитан только для военнообязанных.

Такое нововведение позволяет получать все услуги по медосмотру в одном заведении. После этого заключения медосмотра фиксируют в единой электронной системе здравоохранения. Это позволяет контролировать систему ВВК и избегать коррупционных рисков.

Какие услуги бесплатны

В больнице, у которой имеется договор с НСЗУ по такому пакету, военнообязанные могут бесплатно получить следующие услуги:

медосмотр врачами ВВК

анализы: общий и биохимический анализ крови, группа крови и резус-принадлежность, анализ мочи, анализ на антитела к ВИЧ, гепатиту С и В, анализ на сифилис

инструментальные обследования: рентген, ЭКГ, УЗИ

оценку вакцинального статуса

в случае необходимости направление на вакцинацию

оценку пригодности к военной службе

направление при наличии показаний в другие заведения для обследований

предоставление специализированной медпомощи при необходимости

оформление справок о состоянии здоровья

Как обжаловать неправильное решение ВВК

Обжаловать решение можно либо в центральной военно-врачебной комиссии, либо обратиться в суд.

Срок обращения в суд — полгода с даты вынесения заключения. Если же сначала вы обратились в военно-врачебную комиссию, то у вас есть три месяца на обращение в суд с даты вынесения решения ВВК.

Пересмотреть решение ВВК можно следующим образом:

через повторное или контрольное медицинское обследование военно-врачебной комиссией

военно-врачебные комиссии областных и Киевского городского военкоматов вправе пересматривать постановления ВВК районных (городских) военкоматов

постановления ВВК любого уровня могут быть пересмотрены центральной военно-врачебной комиссией, расположенной в Киеве

обжаловать решение ВВК можно в суде

Какие основания для обжалования решения

врач установил не ту специализацию наличия или отсутствия заболевания

при вынесении решения не была учтена взаимозависимость двух и более болезней

врач неправильно выбрал степень нарушения функции организма вследствие болезни в соответствии с Перечнем болезней, состояний и физических изъянов, определяющих степень пригодности к военной службе

в процессе определения ограниченной пригодности лица ВВК не индивидуализировала такую ​​пригодность в соответствии с возможностью или невозможностью исполнять обязанности военнослужащего

Вы можете обжаловать свое решение, если было только формальное прохождение комиссии, то есть «на бумаге» и без реального обследования.

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