В Украине появился новый канал поступления валюты, хотя экспорт практически остановился — Finance.ua

В Украине появился новый канал поступления валюты, хотя экспорт практически остановился

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В Украине появился новый канал поступления валюты, хотя экспорт практически остановился

Учитывая, что в Украине основные каналы притока иностранной валюты остались ограниченными (иностранцы выходят из облигаций, гастарбайтеры урезают пересылку на родину, а экспорт нашей продукции практически остановился), появился новый канал поступления инвалюты, который в настоящее время выступает хорошим компенсаторным механизмом.

Дело в том, что на фоне войны из других стран все больше поступает валюта в украинские благотворительные фонды. Об этом в интервью LB сообщила первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова. Речь идет о фондах «Вернись живым», «Фонд Сергея Притулы» и многих других. Они получают деньги от простых людей из других стран.

«Это тоже переводы, но не от гастарбайтеров, а от тех небезразличных, кто хочет нас поддержать. Они поступают как помощь от знакомых, друзей, а также от тех, кто до этого ничего не знал об Украине. И сейчас очень много таких переводов», — говорит Рожкова.

Она добавляет, что эти масштабы трудно пока оценивать, но они весьма значительны. Нацбанк, например, за первые две недели войны собрал на счете для помощи Вооруженным силам более 12 млрд грн. Из них около 3,6 млрд грн (30%) — это средства из-за границы в разных валютах.

Первый замглавы НБУ успокоил граждан и сообщил, что валютной паники в Украине нет. Объем золотовалютных резервов, которые у нас сейчас, покрывает наши нужды на месяцы вперед. И это при том, что сейчас у нас физический экспорт фактически остановлен — порты не работают, аэропорты не работают, а железная дорога концентрируется на эвакуации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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