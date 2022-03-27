В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает — Finance.ua
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В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает

Сегодня 22:48Технологии&Авто
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Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о новом фактчек-боте под названием «Перевірка».
Что он умеет? Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды россии.
Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.
Как работает чат-бот:
  • распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко. Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность;
  • ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта;
  • достаточно переслать новость боту, в течение нескольких минут получите ответ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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