В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает — Finance.ua

В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о новом фактчек-боте под названием «Перевірка».

Что он умеет? Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды россии.

Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

Как работает чат-бот:

распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко. Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность;

ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта;

достаточно переслать новость боту, в течение нескольких минут получите ответ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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