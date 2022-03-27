В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает — Finance.ua

В Украине появился новый фактчек-бот: как он работает
Сегодня 22:48 — Технологии&Авто Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рассказал о новом фактчек-боте под названием «Перевірка».
Что он умеет? Это бот-спаситель от фейковых новостей, непроверенной информации, откровенной лжи, пропаганды россии.
Он поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.
Как работает чат-бот:
- распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко. Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность;
- ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта;
- достаточно переслать новость боту, в течение нескольких минут получите ответ.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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