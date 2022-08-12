В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото) — Finance.ua
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В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)

Технологии&Авто
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В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)
В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)
В Украину прибыла партия электрокаров Dongfeng Seres 3. Модель стала первым электрическим кроссовером китайского бренда, представленным на нашем рынке. Об этом сообщает Auto-Consulting.
Новый Dongfeng Seres 3 (он также известен в ряде стран под названием Glory E3) — компактный пятиместный кроссовер С-класса стоимостью от $37 300. У него выразительный дизайн с наклонной купевидной крышей, расширенными крыльями и высокой оконной линией.
В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)

Размеры Dongfeng Seres 3:

  • длина — 4 385 мм;
  • ширина — 1 850 мм;
  • высота — 1650 мм;
  • колесная база — 2 655 мм;
  • клиренс — 180 мм.
В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)
В салоне установлены виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей. Комплектация Dongfeng Seres 3 включает безключевой доступ, климат-контроль, аудиосистему, камеру заднего вида, 18-дюймовые диски.
Китайский электромобиль оснащен 163-сильным синхронным двигателем и способен развить 160 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 53,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 405 км, а зарядить ее можно в 8 часов в домашних условиях и в 30 минут — в быстром режиме от зарядной станции.
По материалам:
Фокус
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