В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото) — Finance.ua

В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото) Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

В Украине появились китайские электрокросоверы с запасом хода более 400 км (фото)

В Украину прибыла партия электрокаров Dongfeng Seres 3. Модель стала первым электрическим кроссовером китайского бренда, представленным на нашем рынке. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Новый Dongfeng Seres 3 (он также известен в ряде стран под названием Glory E3) — компактный пятиместный кроссовер С-класса стоимостью от $37 300. У него выразительный дизайн с наклонной купевидной крышей, расширенными крыльями и высокой оконной линией.

Размеры Dongfeng Seres 3:

длина — 4 385 мм;

ширина — 1 850 мм;

высота — 1650 мм;

колесная база — 2 655 мм;

клиренс — 180 мм.

В салоне установлены виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей. Комплектация Dongfeng Seres 3 включает безключевой доступ, климат-контроль, аудиосистему, камеру заднего вида, 18-дюймовые диски.

Китайский электромобиль оснащен 163-сильным синхронным двигателем и способен развить 160 км/ч. Аккумуляторная батарея емкостью 53,1 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 405 км, а зарядить ее можно в 8 часов в домашних условиях и в 30 минут — в быстром режиме от зарядной станции.

Фокус По материалам:

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