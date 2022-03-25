В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа

Сегодня 08:31Личные финансы
201
В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часаВ Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа
Мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час и являются грубыми нарушителями правил дорожного движения, патрульная полиция вручает повестки в военкоматы.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
«Уважаемые граждане призывного возраста. Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. На время войны всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, кроме административной ответственности такие нарушители будут получать еще и направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ.
«Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу. Первые победители уже получили свои призы», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.