В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа — Finance.ua

В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа

Сегодня 08:31 — Личные финансы

В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа

Мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час и являются грубыми нарушителями правил дорожного движения, патрульная полиция вручает повестки в военкоматы.

Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

«Уважаемые граждане призывного возраста. Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. На время войны всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, кроме административной ответственности такие нарушители будут получать еще и направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ.

«Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу. Первые победители уже получили свои призы», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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