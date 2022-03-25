В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа — Finance.ua

В Украине повестки в военкомат будут получать нарушители ПДД и комендантского часа
Мужчинам призывного возраста, которые нарушили комендантский час и являются грубыми нарушителями правил дорожного движения, патрульная полиция вручает повестки в военкоматы.
Об этом заявил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.
«Уважаемые граждане призывного возраста. Патрульная полиция объявляет беспрецедентную акцию. На время войны всех невежливых на блок-постах, нарушителей комендантского часа и грубых нарушителей ПДД ожидает специальный приз», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, кроме административной ответственности такие нарушители будут получать еще и направление на военно-врачебную комиссию с последующим оформлением в подразделения ВСУ.
«Агрессию и неповиновение в военное время нужно направлять на сопротивление врагу. Первые победители уже получили свои призы», — добавил он.