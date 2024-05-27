В Украине после планового ремонта подключили блок одной из АЭС — Finance.ua
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В Украине после планового ремонта подключили блок одной из АЭС

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В воскресенье, 26 мая, после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС. Пока он набирает мощность.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
В то же время, как отметили в пресс-службе, готовятся к выходу в ремонт еще несколько атомных блоков. Это необходимо для того, чтобы качественно подготовить блоки к стабильной и бесперебойной работе в течение отопительного сезона.
По данным пресс-службы «Укрэнерго», в понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 06:00 до 24:00. Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит их до каждого облэнерго.
При превышении лимитов потребления облэнерго могут использовать графики почасовых отключений. Информацию, когда именно будут применены отключения в регионах, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.
Напомним, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей. Тепловая генерация была почти уничтожена, пострадали и гидроэлектростанции.
Кроме того, летом ремонт идут АЭС, производящие более половины электроэнергии. Поэтому прогнозируется, что дефицит будет больше, а отключения электроэнергии — более массовыми.
По материалам:
РБК-Україна
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