В Украине после планового ремонта подключили блок одной из АЭС — Finance.ua

В Украине после планового ремонта подключили блок одной из АЭС Сегодня 15:15

В воскресенье, 26 мая, после планового ремонта подключен к энергосистеме атомный блок одной из АЭС. Пока он набирает мощность.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго

В то же время, как отметили в пресс-службе, готовятся к выходу в ремонт еще несколько атомных блоков. Это необходимо для того, чтобы качественно подготовить блоки к стабильной и бесперебойной работе в течение отопительного сезона.

По данным пресс-службы «Укрэнерго», в понедельник, 27 мая, лимиты на потребление электроэнергии действуют во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей с 06:00 до 24:00. Диспетчерский центр «Укрэнерго» каждый вечер доводит их до каждого облэнерго.

При превышении лимитов потребления облэнерго могут использовать графики почасовых отключений. Информацию, когда именно будут применены отключения в регионах, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

Напомним, в результате российских обстрелов Украина потеряла 8 гВт генерирующих мощностей. Тепловая генерация была почти уничтожена, пострадали и гидроэлектростанции.

Кроме того, летом ремонт идут АЭС, производящие более половины электроэнергии. Поэтому прогнозируется, что дефицит будет больше, а отключения электроэнергии — более массовыми.

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