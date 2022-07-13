В Украине полностью пересмотрят классификатор профессий — Finance.ua

В Украине полностью пересмотрят классификатор профессий
Кабинет Министров на заседании 12 июля создал межведомственную рабочую группу по реформированию классификатора профессий.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Рабочая группа будет временным консультативно-совещательным органом правительства, основной задачей которого будет разработка концепции реформирования этого национального классификатора с целью гармонизации его с международными стандартами классификации занятий, профессий, профессиональных квалификаций, образования и приведения его в соответствие с Международной стандартной классификацией занятий ISCO-08.
Также утверждено положение об указанной межведомственной рабочей группе и определен ее состав, однако других подробностей Мельничук не сообщил.
В то же время правительство на заседании во вторник также приняло ряд других решений, в частности, предусмотрело, что деньги, которые должны были идти на обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на оккупированные территории, в условиях военного положения должны идти на координацию гуманитарных коридоров для безопасного транзита гуманитарной помощи на оккупированную территорию и/или оказание помощи людям на оккупированной территории и/или эвакуации их оттуда.
Кроме того, определено, что такие средства будут идти и на обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, проживающих на оккупированной и/или прилегающей к ней территории, полученные на телефонную «горячую» линию.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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