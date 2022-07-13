Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве — Finance.ua
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Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве

Казна и Политика
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Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве.
Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
Сообщается об утверждении плана мероприятий по выполнению Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве.
Указанным планом определяются задачи и мероприятия, которые будут поэтапно выполняться ответственными центральными органами исполнительной власти до и после вступления Соглашения в силу.
В июне прошлого года Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.
По материалам:
УНН
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