Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве — Finance.ua

Правительство утвердило соглашение между Украиной и ЕС о совместном авиапространстве Сегодня 11:14 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины утвердил план мер по выполнению Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о совместном авиационном пространстве.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Сообщается об утверждении плана мероприятий по выполнению Соглашения между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом и его государствами-членами, с другой стороны, об общем авиационном пространстве.

Указанным планом определяются задачи и мероприятия, которые будут поэтапно выполняться ответственными центральными органами исполнительной власти до и после вступления Соглашения в силу.

В июне прошлого года Совет ЕС одобрил подписание с четырьмя странами Соглашения о совместном авиационном пространстве. В частности, с Украиной, Арменией, Катаром и Тунисом.

УНН По материалам:

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