В Украине подорожают пять категорий продуктов — Finance.ua

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В Украине подорожают пять категорий продуктов

Личные финансы
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В Украине подорожают пять категорий продуктов
В Украине подорожают пять категорий продуктов
В Украине осенью следует ожидать роста цен на продукты питания. В эту категорию будут входить яйца, подсолнечное масло, говядина, молоко и зерновые продукты.
В течение осенних месяцев подорожание будет происходить из-за определенных весомых факторов. Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.
«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — говорит он.
Поэтому этой осенью велика вероятность того, что цены поднимутся на:
  • подсолнечное масло;
  • зерновые культуры;
  • яйца;
  • молоко;
  • говядину.
Хмелевский объясняет, что удорожание зерновых культур влечет за собой рост цен на мясо, яйца и молоко. В то же время стоимость последнего будет увеличиваться из-за его дефицита, зависимости от импорта, удорожания топлива, газа и электроэнергии. Кроме того, качество молочной отрасли падает, поскольку идет массовая фальсификация продукта посредством использования пальмового масла и других компонентов.
По материалам:
Телеграф
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