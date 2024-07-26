В Украине подорожают пять категорий продуктов — Finance.ua

В Украине подорожают пять категорий продуктов Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Украине подорожают пять категорий продуктов

В Украине осенью следует ожидать роста цен на продукты питания. В эту категорию будут входить яйца, подсолнечное масло, говядина, молоко и зерновые продукты.

В течение осенних месяцев подорожание будет происходить из-за определенных весомых факторов. Об этом сообщил кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

«Осенью нас ждет очередной рост цен, который является общемировой тенденцией, обусловленной как дефицитом ряда продуктов питания, так и эмиссией доллара и других мировых валют, что приводит к росту инфляции», — говорит он.

Поэтому этой осенью велика вероятность того, что цены поднимутся на:

подсолнечное масло;

зерновые культуры;

яйца;

молоко;

говядину.

Хмелевский объясняет, что удорожание зерновых культур влечет за собой рост цен на мясо, яйца и молоко. В то же время стоимость последнего будет увеличиваться из-за его дефицита, зависимости от импорта, удорожания топлива, газа и электроэнергии. Кроме того, качество молочной отрасли падает, поскольку идет массовая фальсификация продукта посредством использования пальмового масла и других компонентов.

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