В Украине подорожают некоторые продукты: какие именно и почему — Finance.ua

В Украине подорожают некоторые продукты: какие именно и почему Сегодня 19:04 — Личные финансы

В Украине подорожают некоторые продукты: какие именно и почему

В ближайшие месяцы в Украине будет сохраняться тенденция на рост стоимости определенной категории продуктов. Это будет касаться сала, овощей и одного вида мяса.

Рекордная стоимость установится на сало, в то время как самая сложная ситуация на украинском рынке будет с говядиной. А овощи будут ежемесячно дорожать до 7%, как рассказал экономический эксперт Юрий Гаврилечко в эфире «Завтрака».

«Сало будет дорожать быстрее, чем мясо. Именно сальных пород свиней в Украине физически сейчас намного меньше, чем мясных. Поэтому сало, скорее всего, будет ниже качества и выше по цене», — говорит эксперт.

По словам Гавриленко, в ближайшие месяцы может существенно снизиться предложение одного вида мяса — говядины. Это объясняется войной и условиями содержания скота.

Что касается овощей, то эксперт прогнозирует ежемесячный рост стоимости до 7%.

«Овощи будут дорожать. В первую очередь из-за того, что условия хранения напрямую зависят от цены на электроэнергию», — отметил специалист.

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