В Украине подешевел картофель: какие цены — Finance.ua
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В Украине подешевел картофель: какие цены

Личные финансы
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По данным ежедневного мониторинга проекта EastFruit, на этой неделе на рынке картофеля в Украине отмечается снижение торговой активности.
Вопреки надеждам фермеров на то, что данная продукция накануне новогодних праздников в очередной раз вырастет в цене, отпускные цены на картофель в Украине, напротив, начали снижаться. Оптовые компании, в свою очередь, не видят причин для повышения цен и увеличения объема закупок этого товара, поскольку спрос на эту продукцию заметно снизился.
Так, на сегодняшний день товарный картофель поступает в продажу в диапазоне 18−28 грн/кг в зависимости от качества, сорта и объемов предлагаемых партий продукции, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
Поводом для незначительного снижения цен в этом сегменте стало не только ослабление спроса на картофель, но и стабильные поставки этой продукции с внешних рынков. При этом большинство ключевых игроков рынка отмечают посредственные качественные характеристики импортного картофеля, что, в свою очередь, повлияло на темпы сбыта и местной продукции.
Тем не менее, украинские фермеры не жалуются на отпускные цены на картофель в этом сезоне, ведь эта продукция по сравнению с прошлым годом подорожала в среднем на 41%. Причиной столь значительной ценовой разницы эксперты называют снижение урожайности картофеля в Украине из-за неблагоприятных погодных условий в летние месяцы. Многие фермеры параллельно со снижением урожая отмечают постепенное ухудшение качества продукции, заложенной на хранение.
По материалам:
agroreview.com
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