В Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций — Укрэнерго Сегодня 07:49 — Энергетика

В Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций — Укрэнерго

Из-за ракетных ударов россии в Украине почти не осталось неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций.

Об этом во время брифинга сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

«У нас практически не осталось в Украине неповрежденных тепловых и гидроэлектростанций. Для того чтобы вы понимали масштаб этих атак, практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о крупных электростанциях, получила повреждения, получила ракетные удары», — рассказал Кудрицкий.

По его словам, также почти не осталось неповрежденных узловых подстанций Укрэнерго.

«То есть практически на каждую важную подстанцию уже что-то прилетало, при этом на некоторые подстанции по несколько раз — по три, по пять и даже по восемь раз», — сказал Кудрицкий.

Он отметил, что масштаб разрушений колоссальный, и после каждой массированной ракетной атаки нужно определенное время для того, чтобы запитать большинство потребителей и восстановить возможность снабжения электроэнергией через украинскую энергосеть.

По словам Кудрицкого, нужно до трех дней, чтобы графики аварийных отключений сменились на плановые.

Напомним, СЕО поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко сообщил, что, вероятно, жить в режиме отключений украинцам придется как минимум до конца марта.

УНН По материалам:

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