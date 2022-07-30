В Украине планируют запустить единую экстренную службу «112»: как она будет работать — Finance.ua
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В Украине планируют запустить единую экстренную службу «112»: как она будет работать

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об усовершенствовании системы экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Отсутствие единого центра сейчас не позволяет привлекать несколько служб в случае возникновения экстренных ситуаций.
Об этом сообщается в проекте закона № 7581.
Проект предлагает:
  • создание единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что позволит обеспечить надлежащий уровень предоставления экстренной помощи населению в случае угрозы возникновения или возникновения экстренных ситуаций;
  • организация приема обращений в экстренные службы по принципу «единого окна», что позволит лицу использовать для вызова единый телефонный номер 112;
  • обеспечение Службы 112 и оперативно-диспетчерских служб (101, 102, 103, 104) круглосуточным онлайн-доступом к соответствующим фактическим данным с результатами фиксации техническими средствами общественных мест и метаданных к ним;
  • предоставление экстренным службам права автоматически получать информацию о местонахождении абонента (данные геолокации) и обязанности поставщиков электронных коммуникаций предоставлять экстренным службам такую информацию.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 24 февраля нагрузка на службы экстренной помощи населению резко возросла. Так, среднее количество ежедневных экстренных вызовов в службы 101 и 102 с момента введения в Украине военного положения выросло на 45%.
Основными причинами, не позволяющими значительно повысить эффективность оказания экстренной помощи, являются:
  • высокая нагрузка на экстренные службы, потеря времени от поступления вызова до начала оказания помощи пострадавшим и недостатки в организации взаимодействия — одна из главных причин высокой смертности в случае наступления экстренных ситуаций;
  • отсутствие единого центра принятия и обработки экстренных вызовов, что не позволяет привлекать несколько экстренных служб при возникновении экстренных ситуаций.
«Для устранения этих недостатков необходимо внедрить систему быстрого реагирования, которая сократит время реагирования на опасные ситуации и повысит эффективность подразделений экстренной помощи населению», — говорится в документе.
По материалам:
РБК-Україна
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