В Украине планируют запустить цифровизацию на таможне — Finance.ua
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В Украине планируют запустить цифровизацию на таможне

Казна и Политика
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В Украине планируют запустить цифровизацию на таможне
В Украине планируют запустить цифровизацию на таможне
В Украине внедряют цифровизацию в разных сферах, что создает условия для предотвращения коррупции. В частности, планируется запустить цифровизацию на таможне.
Об этом сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы журналистов на конференции по вопросам восстановления Украины в швейцарском Лугано.
«Прежде всего, мы должны создать условия в нашей стране, где будет невозможна коррупция, и тогда не нужно будет бороться с коррупцией... Прежде всего — это цифровизация, мы уже перевели в цифровой порядок очень много сфер — инвестиции, строительство, архитектура, полностью это переведено на электронные рамки, и тогда коррупция невозможна», — отметил Шмыгаль.
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Он добавил, что перед началом войны Украина приложила много усилий для развития антикоррупционной инфраструктуры и продолжит работу в этом направлении с международными партнерами.
Шмыгаль отметил, что в Украине планируется цифровизация на таможне. По его словам, это, в частности, сделает невозможным коррупцию, потому что люди не будут контактировать со служащими на таможне.
Кроме того, он напомнил, что в Украине уже реализуется цифровизация административных услуг.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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