В Украине планируют внедрить GPS-мониторинг пассажирских перевозок

Кабмин может внедрить GPS-мониторинг автобусов
В Украине планируется внедрить GPS-мониторинг пассажирских перевозок. Министерство развития общин и территорий Украины дало старт общественному обсуждению экспериментального проекта.
Об этом сообщила пресс-служба министерства.
Речь идет о проекте постановления, который будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров по созданию современной цифровой системы для отслеживания межобластных и международных пассажирских перевозок. Система позволит в режиме, приближенном к реальному времени, отслеживать движение транспорта, его состояние и маршруты.
«Сегодня GPS-мониторинг уже используется в отдельных городах и части перевозчиков. Но это фрагментированные решения — без единых стандартов и общенациональной системы. В результате у государства нет полной картины того, как реально работают перевозки. Именно поэтому мы инициируем этот проект — чтобы создать единую систему на уровне страны, которая даст прозрачность, контроль и понятные правила всем участникам рынка», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Зачем это нужно

Система GPS-мониторинга позволит:
  • повысить безопасность перевозок — контролировать скорость, маршруты и соблюдение правил;
  • обеспечить прозрачность работы перевозчиков — избежать отклонений от маршрутов и несанкционированных остановок;
  • оперативно реагировать на инциденты — в режиме реального времени;
  • улучшить управление транспортом — на основе аналитики и реальных данных.
Кроме того, система станет инструментом принятия управленческих решений и повышения качества услуг для пассажиров.

Что предусматривает проект

Проект постановления определяет:
  • требования к GPS-оборудованию;
  • порядок подключения транспортных средств к системе;
  • правила диспетчерского контроля;
  • использование и обработку данных.
По материалам:
Finance.ua
