В Украине планируют внедрить GPS-мониторинг пассажирских перевозок

В Украине планируется внедрить GPS-мониторинг пассажирских перевозок. Министерство развития общин и территорий Украины дало старт общественному обсуждению экспериментального проекта.

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Речь идет о проекте постановления , который будет вынесен на рассмотрение Кабинета Министров по созданию современной цифровой системы для отслеживания межобластных и международных пассажирских перевозок. Система позволит в режиме, приближенном к реальному времени, отслеживать движение транспорта, его состояние и маршруты.

«Сегодня GPS-мониторинг уже используется в отдельных городах и части перевозчиков. Но это фрагментированные решения — без единых стандартов и общенациональной системы. В результате у государства нет полной картины того, как реально работают перевозки. Именно поэтому мы инициируем этот проект — чтобы создать единую систему на уровне страны, которая даст прозрачность, контроль и понятные правила всем участникам рынка», — отметил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Зачем это нужно

Система GPS-мониторинга позволит:

повысить безопасность перевозок — контролировать скорость, маршруты и соблюдение правил;

обеспечить прозрачность работы перевозчиков — избежать отклонений от маршрутов и несанкционированных остановок;

оперативно реагировать на инциденты — в режиме реального времени;

улучшить управление транспортом — на основе аналитики и реальных данных.

Кроме того, система станет инструментом принятия управленческих решений и повышения качества услуг для пассажиров.

Что предусматривает проект

Проект постановления определяет:

требования к GPS-оборудованию;

порядок подключения транспортных средств к системе;

правила диспетчерского контроля;

использование и обработку данных.

