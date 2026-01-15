В Украине планируют установить шесть модульных мостов (фото)
В прошлом году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры установило два модульных моста на дорогах Украины. В этом году планируется установить еще шесть сборных конструкций.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Там отмечается, что продолжается сотрудничество с правительством Японии при содействии агентства по международному сотрудничеству JICA и JICS, в рамках которого были переданы металлические временные сборные мосты. Общая протяженность мостовых построек 720 пог. м.
В 2025 году на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения было установлено 2 таких моста в Тернопольской и Днепропетровской областях. Протяженность 20 погонных метров и 40 погонных метров соответственно.
В 2026 году, при условии ситуации безопасности, планируется обустройство еще 6 временных мостов разной протяженности — от 20 пог. м до 80 пог. м, в частности, и для регионов прифронтовых.
Остальные конструкции временных сооружений остаются на хранении Служб восстановления. В ведомстве отметили, что они могут использоваться для оперативной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и быстрого восстановления транспортного сообщения в общинах.
Длина пролетного строения — 20 м. Модульный мост состоит из проезжей части из металлических панелей, которые уже обработаны специальным покрытием, есть тротуар, перильное и барьерное ограждение.
Кроме того, переданные конструкции отвечают современным потребностям погрузки и могут использоваться для военной логистики и проезда большегрузного транспорта.
«Модульные сооружения обеспечивают бесперебойное движение транспорта в полном объеме, равно как и постоянные мосты. Кроме того, такие мосты имеют значительные преимущества в скорости монтажа по сравнению со строительством новых сооружений», — отметили в ведомстве.
