В Украине планируют урегулировать рынок такси — Finance.ua

В Украине планируют урегулировать рынок такси Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Сфера такси в Украине работает в тени, поэтому в правительстве планируют разработать новую систему регулирования этого рынка.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

По словам Деркача, сфера такси в Украине работает фактически «в тени».

«Не секрет, что лицензированных перевозчиков в сфере такси не так много — около 9,5 тысячи. В то же время, по предварительным подсчетам, количество водителей такси может достигать около 250 тысяч», — подчеркнул он.

Замминистра констатировал, что в настоящее время большинство водителей такси работают нелегально. Соответственно об уплате налогов, единых стандартах предоставления услуг и об ответственности перед пассажиром речь не идет.

Как подчеркнул Деркач, первоочередным шагом для регулирования рынка должно стать упрощение лицензирования такси.

«Сейчас работаем над изменением требований к получению лицензии на такси. Устраняем рудименты и обновляем перечень необходимого. Согласитесь, что самозанятый водитель вряд ли сможет получить лицензию на такси, если среди требований есть „персонал, который проверяет предрейсовое и послерейсовое техническое состояние“ или должен быть специалист, ответственный за организацию и безопасность международных перевозок», — рассказал замминистра.

Он уточнил, что в министерстве планируют оставить требования, которые легко будет выполнить и обеспечивать соблюдение безопасности на транспорте.

Деркач сообщил, что в ближайшее время Мининфраструктуры представит упрощенную систему лицензирования и обсудит ее с бизнесом.

Кроме того, в ведомстве будет разработана новая система регулирования такси, которая должна учитывать интересы добропорядочного бизнеса, пассажира, громады, онлайн-платформы и государства.

Діло По материалам:

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