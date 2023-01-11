В Украине планируют разработать Социальный кодекс — Finance.ua

В Украине планируют разработать Социальный кодекс Сегодня 10:14 — Казна и Политика

В Украине планируют разработать Социальный кодекс

Правительство Украины намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«У нас есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека», — заявил премьер.

Он добавил, что в пенсионной сфере планируется также развивать накопительную пенсию.

«Очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости», — объяснил Шмыгаль.

Он напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения правительство делало все возможное, чтобы помочь тем, по ком ударила эта война. Это внутренне перемещенные лица, люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью, многодетные семьи.

При беспрецедентно тяжелых обстоятельствах бесперебойно выплачивали все социальные пособия. В общей сложности в прошлом году их было начислено и выплачено на сумму почти 800 млрд грн.

В 2022 году пенсии проиндексированы и в среднем выросли на 16%. По инициативе президента Владимира Зеленского для людей в возрасте 70-75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн, для пенсионеров в возрасте 75-80 лет — 400 грн, для людей в возрасте 80+ — до 500 грн.

Около 11 млн пенсионеров получили пенсионные выплаты своевременно на общую сумму более 575 млрд грн.

В прошлом году 2,5 млн домохозяйств получили жилищные субсидии на сумму 24,7 млрд грн. Еще 12,7 млрд грн были предоставлены в качестве льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

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