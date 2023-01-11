В Украине планируют разработать Социальный кодекс — Finance.ua

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В Украине планируют разработать Социальный кодекс

Казна и Политика
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В Украине планируют разработать Социальный кодекс
В Украине планируют разработать Социальный кодекс
Правительство Украины намерено разработать и способствовать утверждению Социального кодекса.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.
«У нас есть амбиции разработать и способствовать принятию Социального кодекса Украины. Он будет включать в себя все социальные компоненты с учетом философии адресности и преодоления сложных жизненных обстоятельств человека», — заявил премьер.
Он добавил, что в пенсионной сфере планируется также развивать накопительную пенсию.
«Очень важно дать возможность украинцам уже в молодом возрасте позаботиться о своей старости», — объяснил Шмыгаль.
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Он напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения правительство делало все возможное, чтобы помочь тем, по ком ударила эта война. Это внутренне перемещенные лица, люди пенсионного возраста, люди с инвалидностью, многодетные семьи.
При беспрецедентно тяжелых обстоятельствах бесперебойно выплачивали все социальные пособия. В общей сложности в прошлом году их было начислено и выплачено на сумму почти 800 млрд грн.
В 2022 году пенсии проиндексированы и в среднем выросли на 16%. По инициативе президента Владимира Зеленского для людей в возрасте 70-75 лет правительство предусмотрело доплаты в 300 грн, для пенсионеров в возрасте 75-80 лет — 400 грн, для людей в возрасте 80+ — до 500 грн.
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Около 11 млн пенсионеров получили пенсионные выплаты своевременно на общую сумму более 575 млрд грн.
В прошлом году 2,5 млн домохозяйств получили жилищные субсидии на сумму 24,7 млрд грн. Еще 12,7 млрд грн были предоставлены в качестве льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
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По материалам:
Finance.ua
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