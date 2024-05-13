В Украине планируют повысить тарифы на свет до 4 грн — Попенко Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Украине планируют повысить тарифы на свет до 4 грн — Попенко

Тарифы на электроэнергию для населения возрастут уже в ближайшие месяцы. Однако пока размер тарифа еще не был утвержден.

Об этом заявил глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии телеканалу «Новости.Live».

«С 1 июня тарифы вырастут для населения. Минэнерго уже давно готовило этот пакет документов», — отметил Попенко.

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Он добавил, что точно, каким будет тариф пока не утверждено, но ориентировочно тариф будет 3,5−4 грн.

«Минэнерго для себя еще окончательно не решил», — добавил он.

По его словам, если установить двухзонный счетчик на электроэнергию, то можно платить 50% от утвержденного нового тарифа.

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Также он отметил, что в большинстве европейских стран используют трехзонные счетчики. Они покрывают дневное потребление, ночное и время пиковой нагрузки.

Что известно о повышении тарифов на свет

Первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике Алексей Кучеренко ранее заявлял, что в Кабинете министров рассматривают возможность повышения тарифов на электроэнергию для населения с 2,64 до 3,5−4 грн/кВт-час.

«Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с первого июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5−4 гривен», — заявил он.

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Энергетический эксперт Геннадий Рябцев заявлял , что необходимо пересмотреть тариф на электроэнергию для населения, поскольку он не покрывает стоимость производства электроэнергии Энергоатомом и Укргидроэнерго.

Глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян допускает возможность повышения тарифов на электроэнергию в 2024 году, учитывая острую потребность энергетической отрасли в привлечении значительных финансовых ресурсов для возобновления энергообъектов после российских атак.

Сейчас цена на электроэнергию для населения составляет 2 грн. 64 коп. за киловатт.

Справка Finance.ua:

украинцы в пересчете на валюту платят за один киловатт 0,06 евро. Фактически это самый низкий тариф в Европе, столько же платят только в Турции. Самые высокие цены на электроэнергию в Германии (0,40 евро за кВт-ч), Бельгии и Ирландии (0,38 евро кВт-ч);

НБУ прогнозирует поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ до экономически обоснованных уровней в течение нескольких лет.



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