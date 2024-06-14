В Украине планируют обновить перечень объектов, не подлежащих обесточиванию — Finance.ua

В Украине планируют обновить перечень объектов, не подлежащих обесточиванию Сегодня 14:37

Государственная инспекция энергетического надзора проводит инвентаризацию объектов критической инфраструктуры, по результатам которой составят обновленный список не подлежащих отключениям объектов.

Об этом сообщил глава инспекции Руслан Слободян, пишет пресс-служба Госэнергонадзора.

«Госэнергонадзор совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями осуществляют инвентаризацию подключений к электросетям объектов критически важной инфраструктуры. По результатам будет обновлен перечень объектов, не подлежащих обесточению», — сказал Слободян.

По его словам, это будет способствовать более справедливому распределению электроэнергии для потребителей, а задача инвентаризации состоит в том, чтобы разгрузить линии электропередачи, питающие важные объекты. При этом потребителей, которые могут быть задействованы в графике почасовых отключений, можно присоединить к другим линиям.

Економічна Правда По материалам:

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