В Украине планируют начать производство японских пикапов, — Минэкономики Сегодня 22:20

В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)», — сказала она во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.

Свириденко отметила, что в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.

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Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями. Правительство со своей стороны предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговые и таможенные льготы в рамках индустриальных парков", — добавила чиновница.

По ее словам, сейчас для инвесторов доступно страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинской ЭКА.

Юлия Свириденко поблагодарила Японию за взнос в размере 36 миллионов долларов в SURE Trust Fund. Это усиливает возможности многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA.

«Япония выделила примерно 1,25 миллиарда евро по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, готовых инвестировать и работать на украинском рынке. Мы рассчитываем на усиление сотрудничества Украинского экспортно-кредитного агентства и NEXI, особенно в разрезе мобилизации капитала для украинского ЭКА. А также на дальнейшее сотрудничество с украинскими бизнесами в ключевых экономических секторах по привлечению японских технологий», — добавила Юлия Свириденко.

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