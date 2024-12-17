В Украине планируют начать производство японских пикапов, — Минэкономики — Finance.ua
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В Украине планируют начать производство японских пикапов, — Минэкономики

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В Украине запустят проект по изготовлению японских пикапов по технологии крупноузловой сборки (SKD). Это совместный проект нескольких украинских производителей и японской машиностроительной компании.
Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба Минэкономики.
«Совместно с украинскими партнерами японская компания планирует начать производство пикапов по технологии крупноузловой сборки, а в будущем планируют перейти к мелкоузловому производству (CKD)», — сказала она во время бизнес-форума, организованного Японской организацией внешней торговли.
Свириденко отметила, что в настоящее время в Украине работает более 40 ключевых японских компаний.
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Украина имеет многолетнюю производственную и инженерную традицию, значительный парк современного оборудования, что делает украинские промышленные предприятия перспективными партнерами для производственной кооперации с японскими компаниями. Правительство со своей стороны предлагает поддержку в виде компенсаций для проектов со значительными инвестициями и налоговые и таможенные льготы в рамках индустриальных парков", — добавила чиновница.
По ее словам, сейчас для инвесторов доступно страхование от военных рисков от американского агентства по финансированию международного развития DFC, многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), иностранных экспортно-кредитных агентств и украинской ЭКА.
Юлия Свириденко поблагодарила Японию за взнос в размере 36 миллионов долларов в SURE Trust Fund. Это усиливает возможности многостороннего агентства по гарантиям инвестиций MIGA.
«Япония выделила примерно 1,25 миллиарда евро по инициативе NEXI, обеспечив надежную финансовую поддержку для японских компаний, готовых инвестировать и работать на украинском рынке. Мы рассчитываем на усиление сотрудничества Украинского экспортно-кредитного агентства и NEXI, особенно в разрезе мобилизации капитала для украинского ЭКА. А также на дальнейшее сотрудничество с украинскими бизнесами в ключевых экономических секторах по привлечению японских технологий», — добавила Юлия Свириденко.
По материалам:
Finance.ua
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