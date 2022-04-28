В Украине планируется увеличить военный сбор до 3% — Finance.ua

В Украине планируется увеличить военный сбор до 3%

Сегодня 11:31 — Казна и Политика

В Украине планируется увеличить военный сбор до 3%

На рассмотрение народным депутатам представлен законопроект № 7311 об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагается, в частности, увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.

Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады.

«С целью создания в период действия военного положения, введенного в соответствии с Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 „О введении военного положения в Украине“, условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей требуют усовершенствования отдельные нормы Налогового и Таможенного кодексов Украины, а также некоторые другие законы Украины», — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается:

1. Установить возможность возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.

2. Урегулировать некоторые вопросы благотворительной помощи.

3. Увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов. При этом предлагается временно, на период военного положения, освободить от военного сбора работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и других лиц на период их непосредственного участия в проведении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

Законопроектом на период военного положения регулируются некоторые вопросы камеральных проверок, подача отчетности, учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы, перешедших на особый режим налогообложения, и вопросы лицензирования производства этилового спирта.

В части таможенных платежей предлагается возобновить ввозную пошлину, отмененную Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения».

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