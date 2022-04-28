В Украине планируется увеличить военный сбор до 3% — Finance.ua
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В Украине планируется увеличить военный сбор до 3%

Сегодня 11:31Казна и Политика
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В Украине планируется увеличить военный сбор до 3%В Украине планируется увеличить военный сбор до 3%
На рассмотрение народным депутатам представлен законопроект № 7311 об изменениях в Налоговый кодекс, которыми предлагается, в частности, увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов.
Об этом говорится в тексте законопроекта на сайте Верховной Рады.
«С целью создания в период действия военного положения, введенного в соответствии с Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 „О введении военного положения в Украине“, условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей требуют усовершенствования отдельные нормы Налогового и Таможенного кодексов Украины, а также некоторые другие законы Украины», — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается:
1. Установить возможность возмещения сумм налога на добавленную стоимость облигациями внутреннего государственного займа.
2. Урегулировать некоторые вопросы благотворительной помощи.
3. Увеличить размер военного сбора с 1,5 до 3 процентов. При этом предлагается временно, на период военного положения, освободить от военного сбора работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины, Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований и других лиц на период их непосредственного участия в проведении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
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Законопроектом на период военного положения регулируются некоторые вопросы камеральных проверок, подача отчетности, учета возвратной финансовой помощи для плательщиков единого налога третьей группы, перешедших на особый режим налогообложения, и вопросы лицензирования производства этилового спирта.

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В части таможенных платежей предлагается возобновить ввозную пошлину, отмененную Законом Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усовершенствовании законодательства на период действия военного положения».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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