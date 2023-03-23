В Украине планируется увеличить количество пунктов пропуска на западной границе — Finance.ua

В Украине планируется увеличить количество пунктов пропуска на западной границе Сегодня 09:14 — Казна и Политика

В Украине планируется увеличить количество пунктов пропуска на западной границе

Премьер-министр Денис Шмыгаль обсудил с представителями профильных ведомств расширение пропускной способности западной границы.

Об этом сообщается на телеграм-канале главы правительства.

«Работаем над расширением пропускной способности западной границы. На совещании с Мининфраструктуры, Государственным агентством восстановления и Государственной таможенной службой обсудили следующие шаги по улучшению логистики. Дал задачу таможне вместе с Мининфраструктуры утвердить комплекс мер и представить стратегию развития новых пунктов пропуска на западной границе», — отметил Шмыгаль.

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По его словам, рассматривается также модернизация существующих пунктов вместе с подъездными путями.

«Это будет способствовать не только ускорению пересечения границы, но и дальнейшей интеграции Украины в ЕС, увеличению товарооборота со странами Европы и восстановлению экономики», — заявил премьер-министр.

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Укрінформ По материалам:

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