На украинско-румынской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска — Finance.ua

На украинско-румынской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска
На украинско-румынской границе заработал новый автомобильный пункт пропуска.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Новый пункт пересечения границы с Румынией «Дьяковцы — Раковец» был открыт в Черновицкой области. Он будет работать круглосуточно. Планируемая суточная пропускная способность — до 300 автомобилей, 10 автобусов и 1550 человек, в том числе 500 пешеходов.
На пункте предусмотрели 6 полос движения для оформления транспортных средств и отдельная для лиц, пересекающих границу пешком. В ближайшее время обустроят контроль для оформления грузов. Пока что через КПП «Дьяковцы — Раковец» могут ехать только пустые грузовики.
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