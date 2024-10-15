В Украине пересмотрят профессиональный стандарт таможенника — Finance.ua

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В Украине пересмотрят профессиональный стандарт таможенника

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В Украине пересмотрят профессиональный стандарт таможенника
В Украине пересмотрят профессиональный стандарт таможенника
Государственная таможенная служба Украины инициировала процесс разработки профессионального стандарта «Инспектор таможенный».
Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы.
Это позволит систематизировать требования к профессии, определить единые требования к знаниям, навыкам и компетенциям должностных лиц и поможет обеспечить четкую систему подготовки кадров по международным стандартам. Такой подход будет способствовать также изменению подхода к процессу обучения в высших учебных заведениях, которые готовят специалистов в отрасли таможенного дела", — отметили в Гостаможслужбе.

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Как говорится в сообщении, на протяжении многих лет стандарты подготовки таможенных инспекторов существенно не менялись, что создавало определенный разрыв между современными требованиями к профессии и реальными компетенциями специалистов. В настоящее время этот подход подлежит кардинальной трансформации — разрабатываются фундаментальные требования с перспективой развития на годы.
Заявка на разработку проекта профессионального стандарта уже подана в Национальное агентство квалификаций, сформирована рабочая группа, в состав которой вошли ведущие специалисты Гостаможслужбы, научное сообщество и представители общественности.

Справка Finance.ua:

  • в сентябре Верховная Рада приняла в целом законопроект № 6490-д о перезагрузке таможни;
  • законом меняется процедура конкурсного отбора на должность главы Гостаможслужбы, взяв за основу практики НАБУ и других антикоррупционных органов;
  • Закон также предусматривает независимый аудит таможенных органов, внедрение требования к принятию на службу, переаттестация работников и повышение оплаты труда таможенников.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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