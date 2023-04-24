В Украине передадут более ₴2,9 миллиона активов московской биржи в доход государства — Finance.ua
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В Украине передадут более ₴2,9 миллиона активов московской биржи в доход государства

Казна и Политика
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В Украине передадут более ₴2,9 миллиона активов московской биржи в доход государства
В Украине передадут более ₴2,9 миллиона активов московской биржи в доход государства
Активы ПАО «московская биржа ММВБ-РТС» взысканы в доход государства. Речь идет о 2 978 000, 00 грн.
Об этом информирует пресс-служба Министерства юстиции Украины в Фейсбуке.
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«19 апреля 2023 года Высшим антикоррупционным судом Украины удовлетворен иск Министерства юстиции Украины. После вступления решения в законную силу в доход государства будет взыскано 1,44 % акций ПАО „Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках“, которыми владеет ПАО „московская биржа ММВБ-РТС“, общая номинальная стоимость которых составляет 2 978 000, 00 грн», — говорится в сообщении.
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В Минюсте напоминают, что 12 апреля 2023 года министерство подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление к ПАО «московская биржа ММВБ-РТС» о применении санкции, предусмотренной пунктом 1 части первой статьи 4 ЗУ «О санкциях».
Отмечается, что ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» является собственником акций ПАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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