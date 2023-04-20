Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы — Нафтогаз — Finance.ua
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Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы — Нафтогаз

Фондовый рынок
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Все доступные пути взыскания в 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы.
Об этом заявил Алексей Чернышев на встрече с представителями ведущей международной юридической фирмы Covington&Burling LLP.
«Мы не ожидаем добровольного возмещения ущерба от россии, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного выполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия», — объяснил Алексей Чернышев.
Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России 5 млрд долларов компенсации за захват активов Группы Нафтогаз в Крыму. Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, США с участием главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева.
Чернышев также поблагодарил партнеров, поддерживающих Украину и Группу Нафтогаз в борьбе за справедливость.
«Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Спасибо нашим партнерам за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь», — добавил глава Группы Нафтогаз.
По материалам:
УНН
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