Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы — Нафтогаз — Finance.ua

Все доступные пути взыскания 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы — Нафтогаз Сегодня 19:44 — Фондовый рынок

Все доступные пути взыскания в 5 млрд долларов компенсации за захват россией активов в Крыму будут использованы.

Об этом заявил Алексей Чернышев на встрече с представителями ведущей международной юридической фирмы Covington&Burling LLP.

«Мы не ожидаем добровольного возмещения ущерба от россии, поэтому вместе с ведущей юридической фирмой Covington & Burling LLP прорабатываем все возможные механизмы признания и принудительного выполнения арбитражного решения с помощью правовых механизмов. Мы не можем разглашать детали, но у нас есть четкая стратегия», — объяснил Алексей Чернышев.

Ведущая международная юридическая фирма Covington & Burling LLP представила стратегию принудительного взыскания с России 5 млрд долларов компенсации за захват активов Группы Нафтогаз в Крыму. Соответствующая встреча состоялась в Вашингтоне, США с участием главы Группы Нафтогаз Алексея Чернышева.

Чернышев также поблагодарил партнеров, поддерживающих Украину и Группу Нафтогаз в борьбе за справедливость.

«Преступления не могут и не будут оставаться безнаказанными. Спасибо нашим партнерам за совместную работу в этом направлении и результаты, которых нам уже удалось достичь», — добавил глава Группы Нафтогаз.

УНН По материалам:

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