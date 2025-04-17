В Украине падают продажи топлива — Finance.ua

В Украине падают продажи топлива Сегодня 19:44 — Личные финансы

В Украине падают продажи топлива

В марте 2025 года проливы бензина, дизеля и автогаза на заправочных станциях составили 604,2 млн литров, что на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На столько же упал и квартальный показатель.

Об этом пишет отраслевое издание enkorr.

В то же время общая стоимость горючего по сравнению с месяцем ранее выросла на 8%, до 30,8 млрд грн, и почти не изменилась по отношению к 2024 году.

Суммарная стоимость горючего по сравнению с месяцем ранее выросла на 8%, до 30,8 млрд грн, и почти не изменилась по отношению к 2024 году.

Всего за I квартал на АЗК было продано 1,71 млрд л горючего общей стоимостью 87,7 млрд грн (+3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Среди регионов больше всего выросли проливы в Черниговской области — на 14%, до 26 млн л. Чуть меньше — на 13% - в Винницкой и Волынской областях, до 27,2 млн л и почти 23 млн л соответственно.

Лидерами по объемам реализации горючего были Киевская (131,8 млн л, +9%), Днепропетровская (51,1 млн л, +7%) и Львовская (47,8 млн л, +10%) области, обеспечившие 38% общих проливов.

В столице проливы выросли на 6%, до 64 млн л, а выручка — до 3,37 млрд грн.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.