В Украине ожидается дефицит и подорожание популярной крупы — Finance.ua
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В Украине ожидается дефицит и подорожание популярной крупы

Сегодня 06:54Личные финансы
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В Украине ожидается дефицит и подорожание гречки. Популярная крупа может стоить до 90 гривен за килограмм.
Об этом говорится в сюжете программы «Сніданок з 1+1».
Аграрии уже сеют зерновые культуры. В Киевской области посевная идет по плану. Аграрии будут выращивать те крупы, которые больше всего нужны в Украине.
«Сейчас больше спроса на гречку, кукурузу, сою, потому что эти культуры пользуются внутренним высоким спросом», — рассказала Елена Костенко, заместитель директора по вопросам селекции института земледелия.
Ситуация с гречкой достаточно непростая. Дефицит социальной крупы уже ощущается. Все дело в том, что Украина наполовину зависит от импорта гречки, а что еще хуже — зависит от импорта из рф. Каждый год украинцы потребляют 140 тысяч тонн популярной крупы, сами мы выращиваем только половину. Остальная гречка имеет российское происхождение. Страна-агрессор перевозила крупу в Казахстан, там меняла бирку и продавала Украине гречку.
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Сергей Громовой, директор Международной ассоциации гречки рассказал, что из-за экспансии нашим фермерам стало не выгодно сеять гречку. Поэтому сейчас аграрии столкнулись с проблемами.
«Сегодня россия фактически закрыта для поставки гречки. Мы начали испытывать большой дефицит на нашем рынке, как посевного материала, так и обычной гречки. И это приведет через некоторое время, через неделю-другую, к резкому подорожанию. Мы прогнозируем, что она будет стоить не менее 80-90 гривен, в зависимости от региона, за килограмм крупы», — отметил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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