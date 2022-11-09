В Украине отопление включено в 60% объектов, — Шмыгаль — Finance.ua
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В Украине отопление включено в 60% объектов, — Шмыгаль

Энергетика
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В Украине отопление включили до 60% объектов, две области к теплу полностью подключены. Еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правительства.
«Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, производимые россией. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%», — отметил премьер-министр.
По его словам, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаются резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, ведутся переговоры с международными партнерами по доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.
Ранее мы писали, что в Черкассах некоторые дома могут отключать от электроснабжения из-за промедления с подключением тепла. Поскольку экономия на отоплении может вызвать аварию в энергетической системе.
Также сообщалось, что во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха и готовы включить отопление раньше.
По материалам:
РБК-Україна
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