В Украине отопление включено в 60% объектов, — Шмыгаль Сегодня 10:14 — Энергетика

В Украине отопление включили до 60% объектов, две области к теплу полностью подключены. Еще в пяти регионах этот показатель составляет около 85%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook правительства.

«Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, производимые россией. Около 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%», — отметил премьер-министр.

По его словам, правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаются резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, ведутся переговоры с международными партнерами по доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы быстро отремонтировать и быть готовыми к различным ситуациям.

Ранее мы писали, что в Черкассах некоторые дома могут отключать от электроснабжения из-за промедления с подключением тепла. Поскольку экономия на отоплении может вызвать аварию в энергетической системе.

Также сообщалось, что во Львове планируется начать отопительный сезон для населения 14 ноября. Однако в горсовете будут учитывать температуру воздуха и готовы включить отопление раньше.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.