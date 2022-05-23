В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится — Finance.ua

В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится

Сегодня 19:13 — Аграрный рынок

В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится

Государственное предприятие «Артемсоль» — одно из крупнейших по добыче и реализации поваренной каменной соли на территории Центральной и Восточной Европы — прекратило работу еще в апреле на неопределенное время.

Как передает « Свободное радио » со ссылкой на и.о. директора Артемсоли Виктора Юрина, запас готовой продукции с предприятия также вывезли в апреле. Впоследствии такой возможности уже не было из-за обстрелов.

«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен», — отметил Виктор Юрин и добавил, что большинство жителей Соледара, сотрудников госпредприятия, были эвакуированы.

Дефицит этой продукции наблюдается во многих городах Украины. По мнению руководителя предприятия, остановку «Артемсоли» почувствуют на себе и потребители за границей.

«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», — отметил он.

По мнению Виктора Юрина, пластам каменной соли под землей ничего не угрожает — угроза существует только находящимся на поверхности объектам.

«То, что под землей, не разрушится. Если, конечно, специально там ничего не сделать. Подтоплений у нас нет. У нас нет водоотвода, это не как в угольных шахтах», — добавил он.

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