В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится — Finance.ua
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В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится

Сегодня 19:13Аграрный рынок
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В Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появитсяВ Украине острый дефицит соли: почему ее нет в магазинах, и когда появится
Государственное предприятие «Артемсоль» — одно из крупнейших по добыче и реализации поваренной каменной соли на территории Центральной и Восточной Европы — прекратило работу еще в апреле на неопределенное время.
Как передает «Свободное радио» со ссылкой на и.о. директора Артемсоли Виктора Юрина, запас готовой продукции с предприятия также вывезли в апреле. Впоследствии такой возможности уже не было из-за обстрелов.
«Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрелы постоянные, частично разрушено административное здание. Были прямые попадания в рудники, материальный склад. Производственный процесс невозможен», — отметил Виктор Юрин и добавил, что большинство жителей Соледара, сотрудников госпредприятия, были эвакуированы.
Дефицит этой продукции наблюдается во многих городах Украины. По мнению руководителя предприятия, остановку «Артемсоли» почувствуют на себе и потребители за границей.
«Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов — Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния», — отметил он.
По мнению Виктора Юрина, пластам каменной соли под землей ничего не угрожает — угроза существует только находящимся на поверхности объектам.
«То, что под землей, не разрушится. Если, конечно, специально там ничего не сделать. Подтоплений у нас нет. У нас нет водоотвода, это не как в угольных шахтах», — добавил он.
По материалам: Факти і коментарії
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