В Украине оставят только легальные автостанции, с кассами и платформами — Finance.ua
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В Украине оставят только легальные автостанции, с кассами и платформами

Казна и Политика
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В Украине создадут электронный список автостанций. Это станет предпосылкой для их легальной работы и возможности предоставлять услуги как перевозчикам, так и пассажирам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития громад и территорий.
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Согласно постановлению правительства формироваться перечень будет по заявительному принципу и по инициативе владельцев автостанций. Этот механизм принципиально отличается от регулирования, которое действовало до 2020 года и предусматривало фактически лицензирование этой деятельности.
Как отметили в министерстве, профильное законодательство предусматривает, что движение межобластных и международных автобусных маршрутов должно начинаться и завершаться на автостанции. Поэтому при открытии нового маршрута или внесении изменений в существующий организатор перевозок должен убедиться, что указанные перевозчиком в схеме движения автостанции существуют и работают легально.
Обновленный механизм предусматривает, что указать в схему движения можно только те автостанции, которые есть в перечне. Таким образом, будет актуализирована информация о сети легальных автостанций. Также обновленный механизм позволит определить субъекты хозяйствования, которые являются их владельцами и отвечают за качественное предоставление услуг.
Запустить работу общедоступного списка планируется в ноябре 2024 года. Владельцы автостанций смогут самостоятельно вносить в него актуальную информацию об автостанциях через электронную форму. В частности, о количестве платформ и касс, стоимости услуг для перевозчиков и т. д.
По материалам:
Finance.ua
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