В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений — Finance.ua
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В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений

Страхование
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В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений
В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений
Группа народных депутатов 22 декабря зарегистрировала законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ТС), которое называют «автогражданкой».
Деталями законодательной инициативы поделился ее соавтор, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
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По словам нардепа, действующий закон вступил в силу почти 20 лет назад, поэтому требует «основательного обновления» с учетом европейского опыта.
Законопроект предлагает:
  • плавно увеличить размеры страховых сумм до уровня, установленного в ЕС;
  • установить срок в 60 дней на гарантийные выплаты потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов;
  • сократить срок рассмотрения заявления о страховой выплате с 90 до 60 дней со дня его подачи;
  • ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, когда вред причинен только транспортному средству — это позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику;
  • ввести порядок расчета размеров страховой выплаты на восстановление ТС;
  • распространить действие страхового покрытия по договору ОСАГО на пассажиров ТС, виновного в ДТП;
  • запустить свободное ценообразование, позволяющее определить «справедливую цену» и включить рыночные механизмы;
  • установить исчерпывающий список документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований для отказа.

Справка Finance.ua:

  • ранее с предложением обновить закон об «автогражданке» обратился Национальный банк Украины. Страховые суммы предлагается постепенно, в течение следующих шести-семи лет, повысить до 1,3 млн евро (за вред имуществу) и 6,45 млн евро (за вред жизни и здоровью) соответственно;
  • с 1 июля в Украине выросли максимальные выплаты по автогражданке: до 320 тыс. грн за вред здоровью и до 160 тыс. грн — за вред имуществу.
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Автогражданка онлайн 🚗

По материалам:
УБР
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