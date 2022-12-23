В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений Сегодня 17:02 — Страхование

В Украине «основательно обновят» закон об автогражданке — перечень изменений

Группа народных депутатов 22 декабря зарегистрировала законопроект № 8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ТС), которое называют «автогражданкой».

Деталями законодательной инициативы поделился ее соавтор, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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По словам нардепа, действующий закон вступил в силу почти 20 лет назад, поэтому требует «основательного обновления» с учетом европейского опыта.

Законопроект предлагает:

плавно увеличить размеры страховых сумм до уровня, установленного в ЕС;

установить срок в 60 дней на гарантийные выплаты потерпевшим лицам за страховщиков-банкротов;

сократить срок рассмотрения заявления о страховой выплате с 90 до 60 дней со дня его подачи;

ввести прямое урегулирование во всех случаях ДТП, когда вред причинен только транспортному средству — это позволит потерпевшему обращаться за страховой выплатой к своему страховщику;

ввести порядок расчета размеров страховой выплаты на восстановление ТС;

распространить действие страхового покрытия по договору ОСАГО на пассажиров ТС, виновного в ДТП;

запустить свободное ценообразование, позволяющее определить «справедливую цену» и включить рыночные механизмы;

установить исчерпывающий список документов, необходимых для получения страховой выплаты и оснований для отказа.

Справка Finance.ua:

ранее с предложением обновить закон об «автогражданке» обратился Национальный банк Украины. Страховые суммы предлагается постепенно, в течение следующих шести-семи лет, повысить до 1,3 млн евро (за вред имуществу) и 6,45 млн евро (за вред жизни и здоровью) соответственно;

с 1 июля в Украине выросли максимальные выплаты по автогражданке: до 320 тыс. грн за вред здоровью и до 160 тыс. грн — за вред имуществу.

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УБР По материалам:

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