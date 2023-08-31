В Украине ограничили беспошлинную продажу сигарет и алкоголя — Finance.ua

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В Украине ограничили беспошлинную продажу сигарет и алкоголя

Казна и Политика
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В Украине ограничили беспошлинную продажу сигарет и алкоголя
В Украине ограничили беспошлинную продажу сигарет и алкоголя
Президент Владимир Зеленский подписал закон № 3326-ІХ (ранее законопроект № 9315), принятый 10 августа, который ограничил продажу табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли.
«С 1 сентября вступает в силу. Еще одно достижение нашей ВСК по экономической безопасности», — заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Закон преследует цель разрушения схемы уклонения от налогообложения НДС и акцизного налога под видом осуществления операций по продаже табачных изделий магазинами беспошлинной торговли.
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Закон запрещает магазинам беспошлинной торговли до отмены военного положения в Украине помещать в таможенный режим беспошлинной торговли и продавать подакцизные товары, в частности, произведенные в Украине. Можно будет только распродать остатки на складе в объеме до 50 сигарет и 1 л крепкого алкоголя на человека.
«Закрыли схему продажи сигарет и алкоголя в магазинах duty-free. Это одна из самых больших схем по легализации теневого рынка подакцизных товаров. И опять же 5−7 млрд грн в год в бюджет», — говорил ранее депутат.
В ходе работы парламентской ВСК была обнаружена схема фиктивных продаж сигарет через магазины дюти-фри: на один чек в среднем по 35 пачек сигарет продавали. После огласки продажи упали в 2−3 раза или на 1 млн пачек в месяц.
По материалам:
Фінансовий клуб
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