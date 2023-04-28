В Украине официально зарегистрировались более 4 тысяч волонтеров — Finance.ua

В Украине официально зарегистрировались более 4 тысяч волонтеров Сегодня 09:45

С начала года реестр волонтеров Государственной налоговой службы продолжает стремительно расти, и на 19 апреля включал 4,3 тысяч человек.

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

На 19 апреля в Налоговой зарегистрировались 4,3 тысячи человек в качестве волонтеров, причем в 2023 году реестр продолжает быстро расширяться.

С начала года в реестр волонтеров включены 1,6 тысячи человек. Это 37% от общего количества.

Как ранее сообщалось, в реестре волонтеров Государственной налоговой службы в 2022 году зарегистрировались 2383 украинцев, что более восьми раз больше, чем за все время его существования.

Реестр волонтеров антитеррористической операции создан еще в 2014 году, однако до полномасштабного вторжения в нем было всего 320 человек.

Регистрация в Налоговой позволяет волонтерам не попасть под налогообложение донатов, ведь без нее ГНС может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора на донаты. Кроме того, внесение в реестр волонтеров предупреждает риск попасть под финмониторинг и блокировать банковские счета из-за подозрительности операций по картам.

Економічна Правда По материалам:

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