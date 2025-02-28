В Украине обновили бронеавтомобиль «Новатор-2» — Finance.ua
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В Украине обновили бронеавтомобиль «Новатор-2»

Технологии&Авто
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В Украине обновили бронеавтомобиль «Новатор-2»
В Украине обновили бронеавтомобиль «Новатор-2»
Во время модернизации бронеавтомобиль «Новатор-2» получил ряд отличий. Если базовая версия могла перевозить только пять человек, то после обновления этот показатель достиг десяти человек. Об этом сообщает Фокус.
Внутри бронемашины были установлены специальные противоминные кресла, уменьшающие нагрузку на экипаж во время подрыва, а в задней части появился дополнительный люк. Последний может использоваться как для экстренной эвакуации экипажа, так и для ведения огня.
Увеличение емкости повлекло за собой рост массы авто. Чтобы справиться с дополнительной нагрузкой, производитель усилил передний и задний мосты, модернизировал подвеску и установил новые амортизаторы.
Защита бронеавтомобиля осталась на том же уровне, что и в предыдущей версии.
Напомним, специализированный бронеавтомобиль «Новатор» — это бронеавтомобиль производства компании «Украинская бронетехника». Модель была создана на усиленном шасси Ford F-550 и оснащена 300-сильным мотором. Максимальная скорость — 120 км/ч.
По материалам:
MMR
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