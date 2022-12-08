В Украине обнаружили еще одно предприятие, владельцем которого является россиянин — Finance.ua

В Украине обнаружили еще одно предприятие, владельцем которого является россиянин Сегодня 19:46 — Криминал

В Украине обнаружили еще одно предприятие, владельцем которого является россиянин, Фото: npu.gov.ua

Правоохранители обнаружили в Украине предприятие по производству подшипников и других запасных частей к механизмам, владельцем которого является гражданин россии.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в Украине предприятие долгое время осуществляет свою хозяйственную деятельность в сфере производства подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач, приводов и других. Его основателем и единственным бенефициарным владельцем является гражданин российской федерации.

За последние годы это предприятие признавалось победителем в закупках на сумму более 12 млн грн.

Также следователи установили, что владелец предприятия одновременно является основателем нескольких предприятий в россии, участвующих в публичных закупках через звено посредников для нужд военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Эти предприятия поставляют запчасти и предоставляют услуги по созданию авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также для предприятий, занимающихся обеспечением стратегических отраслей экономики в сфере космонавтики россии.

Следователи Нацполиции провели санкционированные обыски по месту осуществления хозяйственной деятельности предприятия и месту жительства его главного бухгалтера в Киеве.

В ходе обысков изъяты документы по осуществлению хозяйственной деятельности, а также мобильный терминал заместителя директора с информацией о его общении с учредителем и единственным бенефициарным собственником предприятия.

Во время общения собственник активно поддерживал вооруженную агрессию россии относительно Украины и насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти и территории Украины.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 4 ст. 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) и ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины продолжается, изъятые документы анализируются. Решается вопрос инициирования наложения ареста на корпоративные права, имущество предприятия, а также об их национализации.

Санкции статей предусматривают от восьми до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

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